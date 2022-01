Encre bleue – Clap de fin pour Jules Opinion Julie

LUCIEN FORTUNATI

C’est donc ce mardi que la Thune du Cœur 2021 sera remise aux représentants de Partage, Au Cœur des Grottes et du CARÉ.

À cette occasion, Jules va rendre aux bénéficiaires les milliers de thunes déposées dans sa panse depuis fin novembre. Une panse fort rebondie. Quelle somme peut bien représenter une si belle rotondité? Difficile à dire!

Cette rubrique paraissant un jour sur deux, je ne vais pas dévoiler là, tout de suite, le montant de cette 26e édition, ça ôterait tout suspense à la réunion. Et je ne vais pas revenir avec un jour de retard sur le sujet, ça fera réchauffé. D’où la complexité de l’exercice…

Disons juste que l’extraordinaire élan de solidarité qui s’est manifesté l’an dernier au plus fort et visible de la crise a un peu faibli, mais que le montant reste bien supérieur aux collectes d’avant. Avant la pandémie, donc.

Celle-ci continue de faire des dégâts, côté repas de fin d’année, événements sportifs et culturels où les collectes pour la Thune avaient généralement lieu. Mais la Thune, en version numérique, fonctionne heureusement bien: les virements bancaires deviennent plus nombreux que la monnaie glissée dans une tirelire. Oh, pas partout.

Marie-Paule a ainsi projeté des vidéos d’opéra en petit comité et fait payer l’entrée aux intéressés; l’artiste Percho a récolté des sous dans son arcade carougeoise; des choristes ont aussi passé le chapeau, des voisins ont fait un pot commun. De belles initiatives!

Cette année, j’ai repéré quelques absents. Ainsi les Perruches, qui prenaient de l’âge, que sont-elles devenues? Et puis les Vadrouilleurs de Conches n’ont pas envoyé de poème. Sont-ils en panne d’inspiration, ou ne sont-ils plus? Mystère!

De fidèles donateurs s’en vont, de nouveaux prennent le relais. Ainsi va la Thune du Cœur. Merci à vous tous!

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.