La «troisième femme» du président – «Claire», le dernier secret de Mitterrand Un livre révèle la relation de l’ancien président avec une très jeune femme durant les huit dernières années de sa vie. Une nouvelle facette inconnue de François Mitterrand. Encore une. Joëlle Meskens, Paris

François Mitterrand à l’Élysée, en septembre 1992. Cela fait déjà quatre ans qu’a commencé sa liaison avec «Claire», elle durera jusqu’à sa mort en 1996. AFP

Des secrets longtemps gardés de François Mitterrand, on croyait avoir tout découvert. La double vie. La fille naturelle. L’amitié dissimulée mais jamais trahie avec René Bousquet. Mais vingt-cinq ans après sa mort, on en apprend encore sur le plus romanesque des présidents français.

Dans «Le Dernier Secret» (Éditions Grasset), à paraître le 6 octobre, Solenn de Royer, grand reporter au journal «Le Monde», révèle qu’un amour se dissimulait encore dans «l’ombre de l’ombre». Un amour paradoxalement appelé «Claire». Ce n’était pas le prénom de la jeune femme, non. Un pseudo, plutôt, que François Mitterrand avait lui-même choisi pour son amante. Une référence au titre d’un roman de Chardonne, l’un de ses écrivains préférés, dont l’histoire ressemblait à la leur.