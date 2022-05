Toutes de bois et de lumière, les maisons rénovées de l’association caritative font envie. À louer pour de multiples activités.

«Maintenant, il faut lâcher la bride à l’imagination», explique le président de la Fondation Clair-Vivre, Philippe Othenin-Girard. Assis sur la terrasse, face aux champs qui s’évasent vers le Salève, on prend le pari que ce ne sera pas trop difficile.

Tapissés de tuiles de chêne, qui s’argentent déjà sous le soleil, les nouveaux bâtiments inaugurés la semaine passée plairont sûrement à leurs destinataires, en priorité «des enfants et des adolescents, accueillis dans le cadre d’activités ayant un caractère d’utilité publique dans le domaine éducatif et social, de projets d’études, de formation, d’intégration, de loisir et de vacance», indiquent les statuts de la Fondation.