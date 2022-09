CONCOURS | Une expérience unique au sein d’un média romand – Cité des Métiers Tu as entre 12 et 17 ans ? Passionné.e de journalisme ? Tu rêves de voir comment fonctionne un média local de l’intérieur ? La Tribune de Genève t’offre une opportunité unique de découvrir la vie d'un journal !

Cité des Métiers DR

Gagne une expérience unique au sein d’un média romand !

Cette année, dans le cadre de la Cité des Métiers, La Tribune de Genève a décidé d’offrir à l’un d’entre vous l’opportunité de vivre une expérience unique au cœur de notre rédaction.

Tu rêves de faire tes premiers pas dans le journalisme ? C’est le moment ! Explique-nous pourquoi tu souhaites participer à ce concours et quel est ton sujet de prédilection (sports, culture, vie locale). Nos journalistes liront toutes les propositions reçues et choisiront un finaliste qui pourra venir les accompagner le temps d'une journée afin de suivre un événement et le relater.

Comment faire pour participer ?

Rédige un texte sur le thème suivant « Parle-nous de ta passion » puis envoie le nous. Remplis ensuite le formulaire ci-dessous en nous écrivant un petit mot sur les raisons pour lesquelles tu souhaites participer et le choix du sujet de ta chronique.

Le finaliste sélectionné sera contacté directement par téléphone. Toute l’équipe de la Tribune de Genève a hâte de découvrir ta proposition et te souhaite bonne chance pour ce concours !

Tu es passionné.e par la radio ou la télévision ? Nos collègues médias Léman Bleu et de One FM t’offrent aussi la possibilité de vivre une expérience unique chez eux ! Tu peux participer à leur concours ici ou directement sur leurs sites Internet.

La Tribune de Genève à la Cité des Métiers

Le grand salon de l’orientation et de la formation revient à Palexpo du 22 au 27 novembre 2022. Pendant une semaine, tu pourras découvrir de nombreux métiers dans des domaines très différents et en apprendre plus sur le parcours à suivre pour y accéder.

Dans le cadre de la Cité des Métiers, tu pourras retrouver ton journal préféré ainsi que deux autres médias, One FM et Léman Bleu, dans la Halle de Palexpo. Sur notre stand, tu pourras découvrir de plus près le monde des médias. Rendez-vous à Palexpo en novembre prochain !

Délai de participation: vendredi 30 octobre, 23h.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: