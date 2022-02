Proche-Orient – Cisjordanie: un jeune Palestinien tué par les forces israéliennes Un Palestinien de 17 ans est mort dans des heurts avec les forces israéliennes qui étaient entrées dans un village de Cisjordanie pour démolir l’étage d’un immeuble où résidait un terroriste.

La foule porte le corps de Mohamad Saleh, le 14 février 2022. AFP

Un Palestinien âgé de 17 ans a été tué par les forces israéliennes lors d’affrontements près de Jénine, en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé. Selon le ministère, Mohamed Abou Salah est mort dans le village de Silat al-Harithiya.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a indiqué être entrée dans le village «pour démolir l’étage de l’immeuble où le terroriste Muhammad Jaradat résidait», précisant que ce dernier était accusé du récent meurtre par balles d’un colon israélien en Cisjordanie.

Toujours selon l’armée, de «violentes émeutes» ont alors éclaté dans le village «avec la participation de centaines de Palestiniens» dont certains ont lancé des engins explosifs sur les soldats israéliens. «Les troupes ont identifié un certain nombre d’émeutiers armés et ont fait feu dans leur direction dans le but de neutraliser la menace», a ajouté l’armée dans son communiqué, sans faire directement état de la mort du jeune Palestinien.

Punition collective

Les forces israéliennes détruisent régulièrement les domiciles des Palestiniens accusés d’attaques contre des Israéliens en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Cette pratique, qui exacerbe souvent les tensions, est condamnée par ses détracteurs comme une forme de punition collective, mais Israël affirme qu’elle contribue à dissuader les attaques.

L’armée israélienne accuse Muhammad Jaradat d’avoir tué en décembre un étudiant en religion de 25 ans, Yehuda Dimentan, dans la colonie de Homesh en Cisjordanie. Plusieurs autres colons avaient été blessés et les forces israéliennes avaient arrêté plusieurs personnes dans les jours qui avaient suivi.

Environ 475’000 colons juifs vivent en Cisjordanie, peuplée de quelque 2,9 millions de Palestiniens. La plupart de ces colonies sont considérées comme illégales au regard du droit international.

La colonie de Hoomesh est considérée comme illégale par l’État d’Israël lui-même. Elle avait été évacuée en 2005 par les forces de sécurité israéliennes, mais les colons sont ensuite revenus, attisant les tensions avec les Palestiniens.

Israël occupe la Cisjordanie depuis la Guerre des six jours en 1967.

AFP

