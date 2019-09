Cisco Aznar fait tourner le «Dolores Circus»

Il s’agit d’une coproduction avec La Bâtie, mais c’est à Lausanne que «Dolores Circus» a été créé. C’était en février dernier dans la Grange de Dorigny. Ce samedi, le public genevois verra pour la première fois cette dernière œuvre du chorégraphe Cisco Aznar, naguère élève de la première volée de l’École-Atelier Rudra-Béjart.

Un retour à Genève après une longue absence. Pourquoi au Théâtre du Loup?

La Bâtie m’a proposé Pitoëff ou le Casino-Théâtre, sachant que j’aime les lieux qui ont une histoire et qu’un air de cabaret souffle sur mes spectacles. Pour «Dolores Circus», j’ai préféré le Loup à cause du rapport scène-salle qui se prête bien aux projections d’images animées dont ma mise en scène fait un large usage. En attendant de pouvoir y aller, nous répétons au 7e étage du Théâtre Saint-Gervais, d’où la vue sur Genève est à couper le souffle.

De quoi parle «Dolores Circus» et qui en sont les interprètes?

Dolores est le prénom de ma mère. En Espagne, on peut s’appeler Douleurs. Ou même Angoisse, qui se dit Angustia, c’est assez étrange, non? Ma pièce parle de toutes les douleurs. DansJ une vie, on en côtoie de très différentes, que la danse et la musique peuvent sublimer. J’appelle ça «Circus» car le spectacle est porté par des numéros d’artistes formidables. Maria de la Paz, c’est la douleur dans la voix; il faut l’entendre chanter «Luz de luna», ça fait frissonner. Roberto Gomez Luque est un danseur magnifique, dont le corps parle avec véhémence. Luca Musy est un percussionniste fribourgeois qui joue du marimba comme un dieu.

Le cinéma est-il de retour dans ce nouveau spectacle?

Oui, bien sûr. Je suis heureux de pouvoir faire partager ma découverte de Maya Deren, une pionnière américaine de la vidéodanse, dont les courts-métrages réalisés de 1943 à 1961 s’inscrivent parfaitement dans ma recherche sur l’expression corporelle de la douleur. Lauréate en 1947 du Prix international du cinéma d’avant-garde au premier Festival de Cannes, elle s’intéressa de près au culte vaudou en Haïti et au phénomène de transe corporelle qu’il implique. J’y trouve des similitudes avec la danse appelée «krump» pratiquée actuellement par des jeunes que l’on croirait possédés. Je l’ai remarqué chez ceux dont je me suis occupé dernièrement.

Une expérience qui vous a conduit jusqu’en Afrique?

Oui, après une première expérience avec ces jeunes en rupture au Flux Laboratory à Carouge, j’ai eu l’occasion d’aller travailler six semaines dans un camp de réfugiés au Kenya, près des frontières du Sud-Soudan, de l’Ouganda et de l’Éthiopie. Un projet rendu possible par Cynthia Odier, de la Fondation Fluxum, et l’Université de Lausanne. Le camp s’appelle Kakuma. C’est là que l’actrice Angelina Jolie finance une école. J’avais pour mission de former des moniteurs qui pourront travailler à leur tour avec les jeunes de cet immense camp.

Et dans les théâtres, qu’avez-vous fait depuis votre dernier passage à Genève?

Mon histoire avec cette ville remonte loin. L’Association pour la danse contemporaine (ADC) m’a fait connaître du public genevois en 2005 avec «Parce que je t’aime (un poème à siffler)», d’après «El Público», de Federico García Lorca. Grâce à cela, j’ai reçu commande d’une création pour le Ballet du Grand Théâtre. J’aurais voulu travailler sur le thème de Faust, mais pour un spectacle de fin d’année, un titre du répertoire était souhaité. J’ai donc fait «Coppélia»…

Une relecture personnelle du ballet classique qui a conquis aussi Paris, n’est-ce pas?

Le Ballet du Grand Théâtre a dansé avec succès ma «Coppélia» en 2008 au Théâtre national de Chaillot. Du coup, le directeur du Ballet de Genève m’a proposé une nouvelle création. J’espérais faire enfin mon Faust mais il voulait «Giselle». On en est restés là. Plus tard, en 2009, j’ai quand même créé une «Giseliña» au Centro Coreográfico Galego de La Coruña. C’est une région d’Espagne pleine d’histoires d’esprits et de sorcières. Ça tombait bien pour «Giselle».

Et ensuite?

À l’Opéra de Lausanne, j’ai mis en scène en 2010 «Didon et Énée» de Purcell et en 2013 «Le Sacre du printemps». En 2012, c’était «Turandot» à Dijon et l’année d’après «Giulio Cesare in Egitto», de Händel, à Stockholm. Et puis cet été, j’ai chorégraphié pour le danseur baryton Yannis François aux Jardins musicaux de Cernier, où j’ai rencontré le merveilleux percussionniste Luca Musy, que vous allez entendre dans «Dolores Circus»!

«Dolores Circus» par la Cie Cisco Aznar, les 7, 8 et 9 septembre au Théâtre du Loup. www.batie.ch