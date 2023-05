Image d’illustration 20MIN/MATTHIAS SPICHER

Une feuille A4: voilà de quoi dépend la sécurité lorsqu’on est sur la route. Une feuille A4, soit environ 570 cm3, c’est la surface de contact au sol des quatre pneus, quel que soit le véhicule qu’on conduit. C’est dire si ces quatre pièces de caoutchouc représentent un point d’équipement essentiel sur lequel il ne faut en aucun cas vouloir économiser.



Des pneus en bon état, avec un profil suffisant et une pression de gonflage adéquate vont garantir la sécurité, la tenue de route et l’adhérence en virage. Sans oublier qu’ils jouent aussi leur rôle sur la consommation de carburant.



Mais ce n’est pas tout: le type de gomme utilisé joue aussi un rôle essentiel. C’est pour cette raison que, même si la loi ne l’impose pas, il est toujours important d’équiper sa voiture de pneus adaptés à la saison. Plus dur, mieux adapté aux températures très élevées que le revêtement de la chaussée peut atteindre au soleil, le pneu d’été garantira les meilleures performances dès le retour des beaux jours.



Vouloir «finir» son jeu de pneus d’hiver vieillissants durant l’été est une mauvaise idée. D’abord, parce que leur gomme tendre supporte très mal la chaleur: elle va surchauffer et perdre en adhérence et en stabilité, et on va se retrouver avec une moins bonne tenue de route et des distances de freinage dangereusement allongées. Ensuite, les pneus d’hiver présentant une plus grande résistance au roulement, la consommation va augmenter. Enfin, l’usure sera plus importante et, selon le profil restant, le risque d’aquaplaning sera nettement plus élevé.



Dernier conseil: pour garantir une stabilité optimale, il faut toujours monter quatre pneus de même type.



Bonne route!



Réalisé en partenariat avec le Touring Club Suisse (TCS)

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.