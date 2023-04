Info trafic Genève – Circulation perturbée dimanche et lundi Plusieurs axes seront fermés au trafic à cause du Tour de Romandie et du cortège du 1er mai. Sophie Simon

La sortie «Lac/Vengeron» de l’autoroute A1 sera fermée de 9 h à 18 h. POLICE GENÈVE

Anticipez bien vos déplacements: deux événements vont avoir de fortes conséquences sur le trafic dimanche et lundi.

Ce dimanche, des perturbations de la circulation sont attendues de 5 h 30 à 18 h sur la Rive droite en raison du Tour de Romandie masculin. Les axes suivants seront fortement perturbés et/ou interdits à la circulation:

rue et route de Lausanne, avenue de France, quai Wilson, quai du Mont-Blanc, rue Adhémar-Fabri, place des Alpes, rue des Pâquis, rue Jean-Antoine-Gautier, rue Philippe-Plantamour et toutes ses rues perpendiculaires en direction du lac.

Cela est également valable pour la piste cyclable entre le quai du Mont-Blanc jusqu’à la hauteur du parc de la Perle du Lac. La «Sortie Lac/Vengeron» de l’autoroute A1 sera fermée de 9 h à 18 h (pour les détails, se référer au plan ci-dessus).

Les axes suivants seront interdits au stationnement: quai Wilson, quai du Mont-Blanc, rue et place des Alpes, rue Pécolat, rue Philippe-Plantamour, rue Adhémar-Fabri et place Jean-Marteau. Plusieurs interdictions de stationner ont été mises en place. Les véhicules gênants et mal parqués seront enlevés aux frais de leur propriétaire et une amende d’ordre leur sera délivrée, prévient la police genevoise.

Au niveau des transports publics, le parcours des lignes 1 et 25 sera modifié en direction du Jardin botanique, entre 04 h et 18 h 30. Les arrêts «Genève, Monthoux», «Genève, Navigation», «Genève, Gautier», «Genève, De-Chateaubriand» et «Genève, Perle du Lac» ne seront pas desservis dans les deux sens.

Lundi, seul le centre-ville sera concerné

Les déviations de circulation se feront selon l’avancée du cortège, qui partira à 13 h 30 non loin de Cornavin pour arriver vers 15 h 30 au parc des Bastions. POLICE GENÈVE

Lundi, des perturbations de la circulation sont attendues de 13 h à 15 h 30 dans le centre-ville. Les axes suivants seront fortement perturbés et/ou interdits à la circulation:

Rive droite: rue des Terreaux-du-Temple, place Lise-Girardin, rue de Chantepoulet, rue du

Mont-Blanc, pont du Mont-Blanc.

Rive gauche: place du Port, rue du Rhône, rue d’Italie, Rues-Basses, rue de la Corraterie,

place De-Neuve, parc des Bastions.

Les déviations de circulation se feront selon l’avancée du cortège. Pour les détails, se référer au plan ci-dessous. Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la police et du personnel dédié à ces manifestations.

