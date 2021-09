Football – Cinquante minutes de plaisir pour Bâle Auteurs d’une première période parfaite, les Rhénans ont dominé le Kairat Almaty en Conference League jeudi. Ils s’imposent 4-2, après avoir levé le pied. Sport-Center

Le Vaudois Dan Ndoye (au centre) a inscrit le quatrième but du FC Bâle jeudi. Keystone-ATS

C’est une jolie façon de remettre les pendules à l’heure. Le FC Bâle est à nouveau dans le droit chemin en Conference League, après sa nette victoire 4-2 contre le Kairat Almaty jeudi. Même s’ils se seraient bien passés d’une petite demi-heure de tension, après que les Kazakhs (avec le vétéran Vagner Love sur la pelouse) ont par deux fois trouvé la faille grâce à José Kanté (65e), puis sur un penalty de Ricardo Alves dans la foulée.

Heureusement, les Rhénans menaient alors déjà 4-0 et ont pu s’éviter le pire. Il le fallait bien, puisqu’ils avaient surtout le devoir de corriger le piètre 0-0 sur la pelouse de Qarabag lors de la 1re journée. Et au niveau comptable, aucun reproche ne peut leur être fait. À Saint-Jacques, la bande de Patrick Rahmen a imposé sa domination durant toute la première période, et avec la manière.

Un doublé pour Lang

Comme souvent pour le FCB, c’est par Arthur Cabral que la rencontre s’est débloquée au quart d’heure. De la tête, après un bon centre de Michael Lang et, surtout, une remise bien pensée de Liam Miillar. Idéal, mais à valoriser. Le plus vite possible, histoire de passer une soirée au calme. Cela n’a pris que six minutes, lorsque sur un corner de Matias Palacios, Pajtim Kasami contraignait le portier kazakh Pokatilov à dévier la balle sur la barre. Mais Lang était là pour faire fructifier cette nouvelle occasion.

Le latéral droit bâlois, revenu chez les Rotblau cet été, a le profil de l’homme de la soirée (avec le portier Lindner, très sûr en fin de match). C’est en effet lui qui a inscrit le troisième, avec l’aide d’un défenseur adverse déviant sa frappe dans le but. Mais personne ne peut lui enlever son joli contrôle et le tir en pivot qui en a suivi (39e). De quoi faire oublier un début de saison médiocre de la part de l’ex-international.

Il n’est pas le seul à avoir profité de cette rencontre européenne pour engranger un peu de confiance. Dan Ndoye peut aussi être satisfait, lui qui prend peu à peu ses marques dans sa nouvelle équipe. Le Vaudois a ainsi inscrit le quatrième but, parfaitement servi par Tavares suite à une transition rapide, peu après la pause. C’était avant la large rotation de Rahmen, et les remous de la dernière demi-heure. Qu’importe, le travail a été fait.

La Roma gagne encore Afficher plus L'AS Rome a poursuivi jeudi son sans-faute, tandis que Tottenham a remporté sa première victoire, comme les Français de Rennes. Le club de la capitale italienne, avec des buts de el Shaarawy (7e), Smalling (66e) et Abraham (68e), s'est facilement imposé chez les Ukrainiens de Louhansk et domine le classement du groupe C. Dans le groupe G, Tottenham a remporté sa première victoire, face aux Slovènes du NS Mura (5-1), après avoir été tenu en échec par les Français de Rennes lors de la première journée. Les Rennais, de leur côté, ont signé un premier succès dans cette compétition, à l'extérieur, sur la pelouse des Néerlandais du Vitesse Arnhem (2-1).

