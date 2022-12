Histoire de la migration à Genève – Cinquante ans de politique migratoire passés au crible L’ouvrage «Genève, terre d’asile?» réalisé par le Centre social protestant met en avant le rôle essentiel joué par la société civile dans la défense du droit d’asile. Caroline Zumbach

Le Centre social protestant (CSP) publie «Genève, terre d’asile?» à l’occasion des 50 ans de son Service d’aide aux réfugiés (photo d’illustration). OLIVIER VOGELSANG/TDG

Quelle a été la politique migratoire de la Suisse ces dernières années? Et que peut-on en penser, au niveau national et cantonal? L’ouvrage «Genève, terre d’asile?» publié à l’occasion des 50 ans du Service d’aide aux réfugiés du Centre social protestant (CSP), jette un regard cru sur les politiques d’accueil des migrants dans notre pays et sur leurs implications pour Genève.