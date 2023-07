Bilan sécuritaire – Cinq voleurs de téléphones arrêtés à Paléo À part quelques larcins, peu de délits ont été constatés pendant le festival. Des arnaques aux billets ont par contre marqué leur retour. Raphaël Ebinger

Le personnel de la sécurité de Paléo marque une présence visible en portant un gilet jaune. Ces bénévoles sont plusieurs milliers pendant la semaine à veiller sur le public. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Sur le plan sécuritaire, Paléo a vécu le calme plat. C’est la conclusion qui saute aux yeux à la lecture du bilan thématique tiré par les acteurs concernés. Sur les 500 appels reçus par le poste de commandement des opérations, 37 seulement ont nécessité l’engagement de moyens sur le terrain. Les infractions commises en marges du festival sont très faibles en regard de la présence de quelque 50’000 personnes sur le site tous les soirs, indique le communiqué.

«Il faut être conscient que cela reflète la situation similaire à ce qui se passe dans une ville, mais avec une présence sécuritaire plus élevée», note Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale vaudoise. En plus des hommes et femmes en uniformes provenant du canton ou du corps Police Nyon Région, les équipes de sécurité de Paléo comptent quelque 1600 intervenants.

«Nous avons trouvé une cachette contenant plusieurs téléphones. Cela tend à démontrer qu’il y avait une activité organisée.» Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale vaudoise

Quelques chiffres méritent d’être relevés. La plupart des infractions sur le site du festival sont des vols: 22 ont été signalés aux services de Paléo sur 33 délits reportés. Sur ce nombre, six ont fait l’objet d’un dépôt de plainte, contre 14 en 2022.

Gare à l’arnaque en ligne

La présence policière et des bénévoles actifs dans le secteur sécurité de Paléo a permis de décourager les éventuels délits. Plusieurs délinquants ont quand même été pris en flagrant délit. Cinq individus ont notamment été interpellés pour des vols de smartphones, dont deux étaient recherchés par le Canton de Genève. «Nous avons trouvé une cachette contenant plusieurs téléphones, explique Jean-Christophe Sauterel. Cela tend à démontrer qu’il y avait une activité organisée.»

Un autre point qui a retenu l’attention de la police, ce sont les arnaques aux billets d’entrée à Paléo. Plusieurs festivaliers en ont acheté sur Marketplace, le marché en ligne de Facebook, mais n’ont rien reçu en retour. «Nous avons eu une septantaine de cas avant la manifestation, rapporte le porte-parole. Nous recommandons aux acheteurs d’avoir toujours un contact physique avec les vendeurs.»

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale, mais aussi pour le monde de la bière. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.