Incendie à Thônex – Cinq voitures partent en fumée dans un parking souterrain Les pompiers ont dû intervenir tôt vendredi matin pour lutter contre les flammes dans le garage d'un immeuble d'habitation.

Trente-cinq pompiers – 25 professionnels et 10 volontaires – ont été mobilisés ce vendredi matin à Thônex. Les services de secours ont reçu plusieurs appels signalant un dégagement de fumée à la hauteur du numéro 107 de la rue de Genève, à Thônex.

L’intervention, qui a impliqué une dizaine de véhicules de secours, a débuté aux alentours de 5h30 et s’est terminée deux heures plus tard dans les sous-sols de la barre d’immeuble. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer: cinq voitures et trois motos ont été détruites.

Fumée évacuée

«Étant donné le type de feu, avec des hydrocarbures et des pneus, nous avons fait face à une fumée dense et une chaleur intense», raconte le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours.

Les secours ont installé des ventilateurs afin de pousser la fumée à l’extérieur du bâtiment et empêcher qu’elle ne monte dans les logements. «De la sorte, aucune évacuation d’habitants n’a été nécessaire», se félicite Nicolas Millot. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues.

