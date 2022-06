Amérique du Sud – Cinq suspects arrêtés en Colombie pour l’assassinat du procureur Pecci Le procureur paraguayen Marcelo Pecci avait été assassiné début mai sur une île en Colombie lors de sa lune de miel avec son épouse.

Les suspects devaient être déférés devant un magistrat dans les prochaines heures. AFP

Cinq suspects ont été arrêtés en Colombie dans l’enquête sur le meurtre de Marcelo Pecci, procureur anti-drogue paraguayen assassiné début mai par des tueurs à gages, ont annoncé vendredi les autorités colombiennes, en premier lieu le président Iván Duque, en déplacement aux États-Unis.

«Dans une opération où ont collaboré la police nationale de la Colombie, les services du procureur général de Colombie et les autorités paraguayennes, nous avons arrêté toutes les personnes présumées impliquées, dont l’auteur de l’assassinat du procureur Marcelo Pecci», a annoncé le président Duque dans un message vidéo.

Le procureur général de Colombie, Francisco Barbosa, a fait état dans une vidéo diffusée sur Twitter de l’arrestation vendredi «de cinq personnes dans la ville de Medellín, pour leur participation présumée dans le meurtre de Marcelo Pecci». Les suspects devaient être déférés devant un magistrat dans les prochaines heures, a-t-il ajouté.

Lune de miel

Le ministre de l’Intérieur du Paraguay, Federico Gonzalez, a pour sa part précisé, depuis Asunción, que les suspects étaient pour quatre d’entre eux des ressortissants colombiens, et l’autre un Vénézuélien. Federico Gonzalez a ajouté que les enquêteurs sont «très près de l’étape suivante», à savoir d’identifier les commanditaires du meurtre.

À ses côtés à l’occasion d’une rencontre des ministres de l’Intérieur et de Sécurité du Mercosur, son homologue colombien Daniel Palacios a souligné que les arrestations, dans le cadre d’une «Opération Guarani», étaient le résultat d’une collaboration étroite entre parquets et polices colombienne et paraguayenne.

Marcelo Pecci, un procureur de 45 ans spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment, a été assassiné le 10 mai sur l’île de Baru au large de la Colombie où il passait sa lune de miel avec son épouse, la journaliste colombienne Claudia Aguilera, enceinte depuis peu.

Preuves «importantes et solides»

En première ligne dans plusieurs affaires de crime organisé, liées notamment aux activités au Paraguay d’organisations criminelles brésiliennes, Marcelo Pecci était aussi connu pour son implication dans l’enquête qui avait conduit le footballeur Ronaldinho en prison entre mars et août 2020 pour être entré au Paraguay avec de faux papiers.

Le meurtre, perpétré par des tueurs en jet-ski, sur la plage privée d’un palace local de Baru, au milieu des touristes et devant les eaux bleues transparentes de la mer des Caraïbes, a provoqué une onde de choc au Paraguay où des milliers de personnes avaient manifesté à Asunción.

«C’est une opération de renseignement, un travail méticuleux qui nous a permis de mettre à jour cette structure criminelle, et ces criminels seront présentés à un juge», a ajouté à propos des arrestations le président Iván Duque, depuis la base aérienne d’Andrews, près de Washington.

«Les preuves que nous avons sont importantes et solides», a-t-il poursuivi, félicitant la police. «Nous pensons qu’avec cette étape importante, ce crime horrible va être élucidé et que toutes les personnes impliquées seront tenues pour responsables». Le président paraguayen Mario Abdo Benitez a dans un message «remercié l’engagement des organismes de l’État colombien» dans l’enquête, et salué la coopération entre police et justice des deux pays.

AFP/Fabien Le Floch

