Canada – Cinq policiers inculpés après la mort d’un Autochtone Parmi les cinq inculpés, deux le sont pour homicide involontaire. Cela fait suite à la mort d’un homme autochtone survenue peu après son arrestation en 2017 dans l’ouest du pays.

Depuis de nombreuses années, les rapports entre les autochtones et la police au Canada sont particulièrement tendus. AFP

Cinq policiers canadiens ont été inculpés, dont deux pour homicide involontaire, suivant la mort d’un homme autochtone survenue peu après son arrestation en 2017 dans l’ouest du pays. Les trois autres agents ont été poursuivis pour tentative d’obstruction à la justice par le parquet de Colombie-Britannique.

Père de trois enfants et membre des Premières Nations Wet’suwet’en et Gitxsan, Dale Culver est mort peu après son arrestation dans la ville de Prince George, 700 kilomètres au nord de Vancouver, en juillet 2017. Selon le Bureau des enquêtes indépendantes de la province, la police répondait initialement à un appel au sujet d’un homme suspect qui «rôdait autour de véhicules» dans le centre-ville de Prince George.

«Des difficultés à respirer»

Lorsque les agents ont voulu appréhender Dale Culver, ce dernier aurait résisté et aurait tenté de s’enfuir à vélo, ajoute un rapport du bureau d’enquête. Lors de l’interpellation, les policiers auraient fait usage de gaz lacrymogène sur l’homme de 35 ans qui, peu après, «semblait avoir des difficultés à respirer», souligne le document. Il a ensuite été emmené d’urgence à l’hôpital où il a perdu la vie environ une heure et demie plus tard.

«Nous ne pourrons pas nous remettre de cette tragédie tant que justice ne sera pas rendue», a déclaré dans un communiqué sa tante Virginia Pierre, qui l’a élevé. «Trop de gens sont morts entre les mains de la Gendarmerie Royale du Canada. La police est censée nous protéger», a-t-elle souligné. «Nous sommes restés dans le flou pendant une grande partie de ce processus» qui dure depuis près de six ans, a ajouté la fille aînée du défunt, Lily Speed-Namox. «Nous voulons que le public sache combien cela a été difficile pour nous depuis que mon père a été tué.»

En 2018, l’Association pour les libertés civiles de la Colombie-Britannique avait notamment déposé une plainte auprès de la police des polices, alléguant que les agents fédéraux avaient demandé à des témoins de supprimer les vidéos de l’arrestation. Depuis de nombreuses années, les rapports entre les autochtones et la police au Canada sont particulièrement tendus, et la mort de Dale Culver est venue alimenter les accusations de racisme anti-autochtone au sein des forces de l’ordre. Les accusés doivent comparaître devant le tribunal le 14 mars.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.