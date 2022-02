Drames en montagne – Cinq personnes emportées par des avalanches, un skieur a perdu la vie Trois militaires et deux skieurs de fond ont été emportés ce jeudi par des avalanches. Un skieur est décédé dans une coulée dans les Grisons.

Cinq personnes ont été emportées par des avalanches dans les Grisons et en Valais jeudi. Un skieur a été tué par une coulée à Scuol (GR), tandis que trois militaires, dont un blessé grave, ont été emportés au sud de Coire (GR) et deux skieurs de fond à Oberwald (VS).

Les trois membres de l'armée emportés par une coulée de neige effectuaient des relevés pour déterminer le degré de danger d'avalanche. (Photo d’archives) KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Une autre coulée a emporté trois membres de l’armée spécialistes de montagne dans la région de Lenzerheide, au sud de Coire (GR). L’un d’entre eux a été grièvement blessé, a annoncé l’armée. Il a dû être opéré et son état est critique. Les deux autres membres n’ont pas été blessés, mais ont été amenés à l’hôpital pour observation.

L’avalanche s’est déclenchée alors que les trois militaires établissaient le profil de la neige sur mandat de l’institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF).

Train déraillé

En début d’après-midi, c’est du côté d’Oberwald, dans la vallée de Conches (VS) que la neige a dévalé les pentes, ensevelissant partiellement deux adeptes de ski de fond. Les deux victimes, un homme de 79 ans et une femme de 73 ans domiciliés en Suisse allemande, ont été héliportées à l’hôpital de Viège, mais leur pronostic vital ne semblait pas engagé.

Le danger d’avalanche dans cette région était cet après-midi de quatre sur une échelle allant jusqu’à cinq, selon le bulletin de l’institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF.

Mercredi, une avalanche large de 100 mètres avait fait dérailler un train à Villars (VD). Elle n’a fait aucun blessé, ni dans le train, où seul le conducteur était à bord, ni sur la piste.

Le trafic ferroviaire du train Bex-Villars-Bretaye (BVB) sera toutefois interrompu jusqu’à dimanche soir au moins sur le tronçon entre le col de Soud et le col de Bretaye (VD), a annoncé jeudi le directeur des Transports publics du Chablais (TPC).

