Les plus beaux lacs gelés sur lesquels patiner cet hiver

Les temps froids offrent une occasion magique: patiner sur des lacs gelés! L’épaisseur de la glace doit toutefois être d’au minimum 7 ou 10 centimètres et la prudence reste de mise. Au plus froid de l’hiver, il arrive que les 9,5km2 du lac de Joux (VD), à une cinquantaine de kilomètres de Genève, se transforment en une immense surface gelée. L’une des plus grandes patinoires en plein air d’Europe!

Autre possibilité, lorsque les conditions le permettent: le lac Noir, dans le canton de Fribourg, engoncé dans un cirque montagnard.

Les plus courageux, et bien équipés, s’aventureront dans la «petite Sibérie» de la Suisse, à La Brévine! Le lac des Taillères (NE) est alors un lieu tout trouvé pour chausser les patins en famille.

Le sentier de glace Engadine offre, lui, une piste de patinage de trois kilomètres de long qui forme un circuit passant à travers les sapins, le long de la rivière Inn. Idyllique !