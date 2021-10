La Suisse insolite – Cinq musées à découvrir pendant l’automne Quoi de mieux qu’une bonne expo pour distraire les kids pendant les journées pluvieuses? Notre sélection de musées, méconnus ou qui viennent d’ouvrir leurs portes, pour épater petits et grands. Des moments fun en perspective! Isabelle Jaccaud et Silvia Staub (Travelcontent)

Le Sensorium, à Walkringen (BE) . DR

Effet Wow assuré!

DR DR 1 / 3

Wow Museum, Zurich. Place à l’émerveillement dans des salles débordantes d’illusions sensorielles et de jeux de perspectives bluffants! Un musée pas comme les autres pour tout âge. Wow combine plaisir et apprentissage, culture et virtualité. Sur trois étages et plus de 400 m2, vous vous perdez dans l’infini, vous vous tenez la tête en bas et vous vous interrogez sur votre propre perception! Un point fort culturel au cœur de Zurich, à seulement 50 m de la gare.

Infos: www.wow-museum.ch/fr

Dans la peau d’un soldat

DR DR DR 1 / 3

Fort de Chillon, à Veytaux (VD). Bienvenue dans les entrailles du fort! L’ancien réduit de l’Armée suisse est désormais un musée interactif doté d’une impressionnante scénographie, avec ambiance sonore et visuelle. Bâti en 1941, cet ouvrage militaire a été occupé de manière active par l’armée jusqu’en 1995. Depuis une année, l’expo plonge les visiteurs dans l’histoire du fort de Chillon. L’univers d’exploration créé offre un aperçu du monde militaire. La réalité augmentée et la réalité virtuelle permettent de vivre au plus près le quotidien et les aventures des soldats de l’époque grâce à une reconstitution fidèle qui nous ouvre les portes des dortoirs, de la cantine et même des sanitaires. Un film révèle la stratégie militaire de la Suisse restée top secrète jusqu’en 2001. Au programme: quizz, jeux de stratégie, jeux de réalité augmentée et 3D pour découvrir la vie dans un bunker.