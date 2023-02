Intempéries – Cinq morts dans un cyclone en Nouvelle-Zélande Cinq personnes sont mortes en Nouvelle-Zélande du fait du cyclone Gabrielle, qui s’est abattu sur le pays en début de semaine, ont annoncé mercredi les autorités.

L’armée néo-zélandaise a déployé trois hélicoptères NH90 dans la région de Hawke’s Bay, durement touchée. AFP

Une cinquième personne est décédée en Nouvelle-Zélande après le passage du cyclone Gabrielle qui a provoqué l’évacuation de 10’500 personnes, a annoncé jeudi la police. Le corps d’une quatrième victime, un enfant vraisemblablement «pris par la montée des eaux», avait été retrouvé auparavant dans le village d’Eksdale, sur la côte est du pays, selon la police.

Trois autres personnes avaient été retrouvées mortes dans des zones touchées par le cyclone: une à l’endroit où un pompier avait été porté disparu lors de l’effondrement d’une maison pendant les intempéries à West Auckland et deux autres dans la région de Hawke’s Bay, dans l’Ile du Nord, selon les autorités.

L’armée néo-zélandaise a déployé trois hélicoptères NH90 dans la région de Hawke’s Bay, durement touchée. Ils y ont sauvé des travailleurs, des familles ou des animaux domestiques perchés sur des toits détrempés pour échapper à la montée des eaux. Des vents violents et des pluies diluviennes ont affecté l’Ile du Nord où vivent plus des trois quarts des cinq millions d’habitants du pays, provoquant inondations et glissements de terrain.

10’500 déplacés

Les autorités commencent à mesurer l’ampleur des dégâts dans les villes isolées où les eaux de crue ont emporté les routes et coupé les communications. Quelque 10’500 personnes ont été déplacées, a fait savoir le ministre de la Gestion des urgences et 160’000 sont privées d’électricité, même si le courant est progressivement rétabli.

Le cyclone Gabrielle s’est formé le 8 février au large de la côte nord-est de l’Australie, dans la mer de Corail, avant de traverser le Pacifique Sud. Selon les scientifiques, il s’est nourri de mers exceptionnellement chaudes, sous l’effet conjugué du changement climatique et du phénomène La Nina, une anomalie météorologique.

AFP

