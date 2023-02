Le plus fort n’est pas toujours le plus gros ou celui que l’on croit. Au Kremlin comme dans les pays désormais alliés, on s’attendait à ce que Kiev tombe en quelques jours. La force de frappe de la Russie était largement surestimée et la capacité de résistance de l’Ukraine sous-estimée. L’aide des pays occidentaux en chars, armes, munitions… se chiffre en dizaine de milliards permettant d’équilibrer les forces entre le géant et le lilliputien. L’alliance occidentale a tenu et l’issue de la guerre se trouve, pour l’essentiel, entre ses mains.