Justice – Cinq inspecteurs de police blanchis par la justice Visés par une procédure pénale après une opération antidrogue, les policiers de la Brigade voie publique et stupéfiants ont été replacés dans d’autres services. Deux autres seront condamnés. Chloé Dethurens

Une ordonnance de classement partiel a été rendue par le procureur général Olivier Jornot. KEYSTONE

Ce printemps, sept policiers ont été inquiétés par la justice après une opération antidrogue au Lignon. Comme nous le révélions dans nos éditions du 19 mai 2021, ils ont été entendus dans une procédure pour faux dans les titres et entrave à l’action pénale. Or, cinq d’entre eux ont été blanchis par la justice. Les deux protagonistes bénéficieront d’une procédure simplifiée et seront condamnés.