Nigeria – Cinq humanitaires assassinés par des djihadistes Des ONG ont confirmé la mort de cinq travailleurs humanitaires, dont un Français, qui avaient été kidnappés par des combattants affiliés au groupe Etat Islamique en Afrique de l'Ouest.

Les humanitaires étaient détenus par des combattants affiliés à l’Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) (Archives/2016) AFP

Cinq humanitaires nigérians, dont un employé de l'ONG française Action contre la Faim (ACF) ont été tués par les djihadistes qui les avaient enlevé dans le nord-est du Nigeria, en proie au conflit contre Boko Haram, a indiqué mercredi ACF.

Pris en otage le 8 juin

Des combattants affiliés au groupe Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) avaient auparavant mis en ligne une vidéo montrant l'assassinat des cinq hommes.

«C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons l'assassinat d'Ishaku Yakubu, salarié d'Action contre la Faim sur la base de Monguno, et de quatre autres travailleurs humanitaires qui avaient été pris en otage par un groupe armé non étatique dans le nord-est du Nigeria, dans l'Etat de Borno, le 8 juin 2020», a annoncé ACF dans un communiqué.

Une autre ONG, International Rescue Committee (IRC), a confirmé qu'un de ses employés avait également été tué.

Les humanitaires étaient apparus dans une vidéo, vraisemblablement tournée le 21 juin, où ils expliquaient qu'ils avaient été kidnappés par des combattants affiliés au groupe Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) à différents moments, courant juin.

Cette faction du groupe djihadiste de Boko Haram s'en prend régulièrement aux employés d'ONG locales et internationales.

Sanglante insurrection

«Cet assassinat injustifiable reflète l'immense difficulté à laquelle sont confrontés les acteurs humanitaires indépendants et impartiaux, et la violence à laquelle nous sommes exposés chaque jour pour remplir notre mission», a souligné ACF.

«Une fois de plus se pose la question de l'équilibre entre la préoccupation pour la sécurité des équipes et le maintien d'une aide vitale pour des milliers de personnes», a ajouté l'ONG.

Le nord-est du Nigeria est en proie à une sanglante insurrection de djihadistes, qui prospèrent dans cette zone reculée, proche du lac Tchad, dont les rives sont partagées par quatre pays (Nigeria, Cameroun, Niger, Tchad).

Les Nations unies estiment que près de 7 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire dans cette région, à genoux après plus de dix ans de conflit contre les groupes djihadistes.

Plus de 36’000 personnes ont été tuées depuis 2009 dans les violences au Nigeria et plus de deux millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.

L'insurrection s'est aussi étendue aux pays voisins, Niger, Cameroun et Tchad.

( AFPE/NXP )