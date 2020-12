Coronavirus – Cinq hôpitaux universitaires lancent un avertissement La situation dans les hôpitaux reste tendue, en Suisse. Des établissements ont écrit au ministre de la Santé, Alain Berset.

Cinq hôpitaux universitaires ont envoyé cette semaine un avertissement à Alain Berset à propos de la situation des patients atteints de Covid-19, rapporte la «SonntagsZeitung». Dans une lettre, ils ont fait part de «leur grande inquiétude quant à la situation actuelle»: les lits dans les unités de soins intensifs se raréfient, le personnel infirmier a atteint son point de rupture.

Depuis octobre, les hôpitaux universitaires ont en outre reporté plus de 4000 opérations. «Des questions éthiques vont se poser», avertit Uwe E. Jocham, directeur de l’Hôpital de l’Île à Berne. Les directeurs des hôpitaux craignent qu’il y ait une troisième vague après Noël et que le système hospitalier ne s’effondre. Ils demandent donc une intervention plus stricte du Conseil fédéral.

À l’hôpital universitaire de Zurich, il ne reste plus que trois lits de libres aux soins intensifs, relèvent-ils. Trois médecins-chefs zurichois mettent également en garde contre un effondrement des hôpitaux dans la «NZZ am Sonntag». «Le système de santé est déjà surchargé. Depuis des semaines», soulignent Urs Karrer, médecin-chef de l’hôpital cantonal de Winterthour, Huldrych Günthard, professeur d’infectiologie à l’hôpital universitaire de Zurich, et Gerhard Eich, infectiologue en chef à l’hôpital Triemli

