Nutrition et conseils – Cinq fruits et légumes par jour: oui, mais comment? Base fondatrice de la pyramide alimentaire, les végétaux doivent avoir une place de choix dans nos habitudes de consommation. Pourtant, la célèbre maxime peine encore à être suivie, voire comprise. Quelques conseils pour (re)mettre les fruits et légumes au cœur de son assiette. Aude Raimondi

Les micronutriments contenus dans les fruits et légumes ont un réel effet protecteur sur la santé. Shutterstock

Il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Pendant des années, cette recommandation quasi universelle a été le cauchemar de Joëlle. Enfant, la jeune femme, née au Tessin, mange à la cantine tous les midis et est forcée de finir son assiette coûte que coûte. S’ensuit un fort rejet des légumes qui durera des années: «Ma maman a tout essayé. Elle a fini par en cacher dans les sauces, les soupes et même dans la pâte à gnocchis pour que j’en mange.» En grandissant, la situation ne s’améliore guère. Adolescente, la Tessinoise mange de la salade et des tomates. Un point c’est tout.