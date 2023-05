Contrôle fédéral des finances – Cinq faits que vous ne connaissez probablement pas sur la monnaie suisse Un rapport montre combien de millions de pièces sont produites chaque année et pourquoi la pièce de 5 francs et Roger Federer sont vraiment spéciaux. Arthur Grosjean

La pièce de 5 francs se distingue au niveau mondial. Découvrez pourquoi en lisant notre point 3. Keystone

Certains prédisent la fin du cash. D’autres s’y opposent fermement et veulent, par voie d’initiative populaire, renforcer le statut de la monnaie sonnante et trébuchante. Mais, au fait, qu’en est-il de la petite monnaie suisse? Pas les billets de banque donc, mais les petites et grosses pièces qui alourdissent notre porte-monnaie.