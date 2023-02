Idée de voyage au Moyen-Orient – Cinq expériences inoubliables en Jordanie Une destination idéale pour les familles, les couples ou les aventuriers. Entre désert, mers et sites archéologiques, le petit pays regorge d’intérêts. Gérald Cordonier

Partir à l’aube à dos de dromadaire pour aller observer le lever de soleil est l’un des moments les plus magiques de toute découverte du Wadi Rum. Loren Bedeli/Edelweiss

Il est un petit pays coincé entre ses deux mers, aux trois quarts recouvert de désert. Il est un pays si petit qu’il se visite en cinq ou dix jours. Et offre la surprise de passer, en quelques heures le long du rift du Jourdain, des sables du désert aux eaux salées de la mer Morte. La Jordanie actuelle, née après la Première Guerre mondiale, est un pays de contraste. Presque déconcertant de stabilité quand on sait que cette terre des nomades a pour voisins Israël, La Syrie, l’Irak, l’Arabie saoudite… À travers les affres de la géopolitique internationale et des enjeux stratégiques du Proche-Orient, le royaume réussit – avec un succès qui reste, certes, fragile – à se frayer une voie pacifique, très humanitaire quand les portes s’ouvrent grand pour les réfugiés. Aujourd’hui, la Jordanie est bien décidée à tirer un trait sur la crise du Covid qui a gravement ébranlé son tourisme. Et à retrouver sa place de choix dans le cœur des curieux de culture, de nature et de dépaysement. Découverte du pays en cinq étapes inoubliables.