Fraude aux «crédits Covid» – Cinq escrocs présumés appréhendés Soupçonnés d’avoir soutiré des centaines de milliers de francs grâce aux aides mises en place lors de la crise, quatre hommes et une femme ont été arrêtés.

C’est la police cantonale zurichoise qui a mené l'enquête permettant l’arrestation des cinq individus. KEYSTONE

La police a arrêté cinq personnes soupçonnées d'avoir fraudé dans trois cantons alémaniques pour obtenir des crédits bancaires liés à la crise du coronavirus. Elles auraient perçu plusieurs centaines de milliers de francs auprès de différentes banques en fournissant de fausses données.

Les personnes concernées de nationalités kosovare et suisse – quatre hommes et une femme âgés de 21 à 52 ans – ont sévi dans les cantons de Zurich, d'Argovie et de Zoug, indique jeudi la police cantonale zurichoise qui a mené l'enquête.

Deux suspects ont été remis en liberté. Les trois autres se trouvent en détention préventive. Des perquisitions de domiciles ont permis de saisir des documents, des disques durs et des biens liés à cette escroquerie présumée.

( ats/nxp )