Communication autour de la vaccination – Cinq erreurs qui font craindre une 5e vague Des spécialistes décryptent les raisons pour lesquelles une partie de la population reste sourde aux sirènes de la vaccination. Cécile Denayrouse , Léa Selini

L’écume de la quatrième vague est déjà à nos pieds, et pourtant le taux de vaccination ne cesse de ralentir. Il manque toujours 25% de vaccinés en plus pour atteindre la fameuse immunité collective qui permettrait un retour à la normale. Le constat est sans appel: la campagne de vaccination ne trouve plus son public. Erreurs de stratégie, poids des réseaux sociaux, amateurisme… Quels sont les écueils qui peuvent expliquer que le taux de vaccination s’essouffle?

Sous-estimer le scepticisme

Pour le Dr Alessandro Diana, pédiatre infectiologue et membre expert d’Infovac, c’est évident: les autorités ont sous-estimé l’ampleur de la vaccino-hésitation et du même coup, les remèdes pour la contourner. «C’est dommage car les indécis peuvent pencher vers la complosphère.»