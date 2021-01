Salaires et indemnités – Cinq directeurs de régies publiques touchent plus de 300 000 francs par an Le Service d’audit interne de l’État a constaté des dysfonctionnements concernant la rémunération des directions des établissements de droit public en 2019. Laurence Bezaguet Grobet

Un tout frais rapport du Service d’audit interne de l’État (SAI) a constaté des dysfonctionnements concernant la rémunération des directions des établissements de droit public en 2019. C’est Léman Bleu qui a révélé mardi cette information après s’être procuré ce rapport confidentiel.

Le SAI souligne, en guise de préambule, que cinq directeurs généraux touchent plus de 300’000 francs par an, indemnités et bonus compris. Soit plus qu’un conseiller d’État genevois qui reçoit 299’773 francs, prime comprise. Rien de nouveau sous le soleil puisque cela fait des années que ces rémunérations – pour le moins conséquentes – sont expliquées par le besoin d’attirer des compétences et de concurrencer le secteur privé.