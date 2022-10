Éducation administrative

– Cinq conseils pour favoriser l’autonomie des jeunes Fabienne Müller a fondé l’association Autonomia, qui enseigne l’autonomie administrative aux 18-30 ans. Lorraine Fasler

Chaque année, environ 7% des Genevois et Genevoises de 18-25 ans ne remplissent pas leur déclaration d’impôt et sont donc taxés d’office. KEYSTONE

Qui enseigne aux jeunes adultes à remplir une déclaration d’impôt? À monter un dossier de demande de bourse d’études ou à comprendre ce qu’est une franchise?

Tous les enfants n’ont pas des parents en mesure de leur enseigner à gérer leur paperasse; pour certains, les connaissances manquent cruellement, d’autres craignent de n’être plus à jour. Les relations peuvent, en outre, être coupée ou la phobie administrative gangrène parfois les familles.

Dans de nombreux foyers, on pense aussi que ce bagage administratif est enseigné à l’école. Or, il n’en est rien, ou alors, très peu. Et pas toujours à l’âge adéquat.

Constatant le manque de ressources disponibles pour ses propres enfants qui prenait alors leur envol, Fabienne Müller a fondé en 2018 la structure dont elle aurait, elle-même eu besoin: l’association Autonomia. Celle-ci donne un coup de pouce aux 18-30 ans (en priorité mais ouverte à tous et toutes), à travers des suivis personnels et des formations à petits prix consacrés à la gestion de la paperasse qui nous suivra toute notre vie.



La liste pourrait être nettement plus longue, mais la formatrice nous livre cinq conseils afin d’éviter certains écueils qui attendent les jeunes adultes dans l’épopée administrative.



Remplir sa déclaration d'impôts

Cela peut sembler évident, mais en réalité, chaque année, près de 7% des Genevois et Genevoises de 18-25 ans ne remplissent pas leur déclaration d’impôt et sont donc taxés d’office. Les frais de rappels peuvent atteindre 50 francs, puis une amende de 100 francs accompagne la taxation d’office. Et c’est sans compter le risque de poursuites. «Ces jeunes ignorent aussi que, que lors d’une taxation d'office, on perd son droit à certaines prestations de l’Etat. Il leur est par exemple impossible de faire une demande pour une bourse d’études, pour des aides au logement ou encore des subsides d’assurance maladie. C’est commencer sa vie d’adulte avec un boulet au pied!» constate Fabienne Müller. Un atelier de l’association est ainsi spécifiquement consacré aux impôts. «Les participants et même des phobiques administratifs trouvent que la plateforme E-démarches est un jeu d’enfant», apprécie-t-elle.

En février dernier, le Conseil d’État annonçait vouloir débloquer un crédit de 6,2 millions de francs pour simplifier les formulaires fiscaux en ligne et créer une application pour smartphone, comme outil incitatif.

Assumer ses primes

Le paiement des primes d’assurance maladie relève de la responsabilité des adultes, dès leurs 18 ans. «Si un jeune est persuadé que ses parents continuent de payer pour lui, alors qu’il n’en est rien, il sera tenu légalement responsable de cette dette, insiste la fondatrice d’Autonomia. Depuis 2017, et suite à de rudes négociations menées par le conseiller d’État Mauro Poggia, les assureurs ne peuvent toutefois plus poursuivre les jeunes adultes pour des dettes nées avant leur majorité, faute de paiement par leurs parents.»

Gare aux leasings

Les apparences ont un coût. Si le leasing a le vent en poupe, et notamment chez les jeunes qui y voient un moyen de «s’offrir» des bolides sans avoir les moyens de les acheter comptant, il peut entraîner une grande précarité financière. «Les personnes intéressées ignorent souvent qu’il existe deux types de contrats de leasing: le premier prévoit une durée définie et pour un nombre de kilomètres déterminé. L’autre forme de leasing est un contrat de location-vente qui donne la possibilité à l’utilisateur d’être propriétaire de son véhicule en fin de contrat. Les mensualités sont donc plus élevées dans ce cas», détaille Fabienne Müller.

Les jeunes sous-estiment souvent le prix de la caution en début de contrat, la casco complète obligatoire, les services d’entretien réguliers. Sans parler des coûts cachés, comme l’impôt pour les plaques d’immatriculation, l’essence, les réparations, la vignette, les amendes, ou des frais de résiliation anticipée.

«Savent-ils que le prix de l’assurance varie en fonction de l’origine, du sexe et de l’âge du conducteur?», met en garde Fabienne Müller.

Pour la directrice, il ne s’agit pas de préconiser de tirer une croix sur toute idée de leasing, mais de franchir ce cap en toute connaissance de cause et avec les ressources nécessaires. Oublier également l’idée qu’à moins de 500 francs par mois, il est possible de posséder une voiture à Genève.

Établir un budget

La plus grande difficulté se trouve dans le caractère réaliste de ficeler budget, en n’omettant pas les frais annualisés, par exemple, comme la facture Serafe (ex-Billag). Des listes en ligne peuvent servir de base. Parmi les postes de dépense sur lesquels il est possible d’avoir une vraie prise se trouvent l’alimentation et la téléphonie. «Il est impératif d’être actif dans sa vie administrative, en appelant par exemple tous les deux ans son opérateur afin de connaître les nouveaux abonnements moins cher ou faire marcher la concurrence», encourage Fabienne Müller.

Chercher de l’aide

L’association Autonomia propose des ateliers thématiques moyennant 25 francs, mais aussi des permanences. En novembre, elles porteront sur les changements d’assurance maladie, puis sur la déclaration d’impôt, entre février et avril. Plus de 220 personnes ont déjà fait appel à l’association au printemps 2022.



