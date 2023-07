Temps orageux en Suisse – Cinq conseils pour éviter d’être victime de la foudre Avec un été qui s’annonce orageux et de récents accidents graves, MétéoSuisse rappelle les consignes de sécurité pour ne pas être frappé par un éclair. Joel Espi

Les éclairs peuvent frapper sur de grandes étendues ou en montagne. En cas d’orage, il est conseillé de les éviter. KEYSTONE

De tragiques accidents ont rappelé dernièrement que la foudre pouvait frapper à tout instant. Vendredi encore, dans la Broye fribourgeoise, un ouvrier polonais a reçu un éclair de plein fouet alors qu’il travaillait dans un champ. Quelques jours plus tôt, une femme avait été foudroyée en forêt à Villars-sur-Glâne, toujours dans le canton de Fribourg.

La Suisse subit quelque 60’000 à 80’000 impacts de foudre par an. Les régions les plus touchées sont le Jura, le Bas-Valais et le Tessin. En moyenne, la foudre fait une victime tous les deux à trois ans en Suisse, et une dizaine de blessés par année.

Nombre d’impacts de foudre par année et par km² entre 2000 et 2002. MétéoSuisse/Météorage

C’est ce que rappelle MétéoSuisse, qui signale des possibilités d’orages encore ces lundi et mardi. Et avec un été prédit comme «passablement orageux», le risque va demeurer. L’organe de prévision a donc publié un rappel des comportements à adopter en cas d’orage.

Se mettre tout de suite à l’abri

Cela reste la consigne la plus sûre et la plus évidente. On peut se rendre dans un bâtiment, mais également dans un véhicule fermé ou, par exemple, sous un pont en acier, rappelle MétéoSuisse.

S’éloigner des objets de grande taille

Non seulement les antennes, les pylônes ou les arbres attirent la foudre, mais des éclairs dits «latéraux», peuvent également les traverser pour ensuite atteindre une personne. Entre 20 et 30% des accidents liés à la foudre concernent des éclairs latéraux, rappelle MétéoSuisse.

Ne pas toucher d’objets métalliques

Il faut par exemple éviter tout ce qui est arceaux de tente ou vélos. Il en va de même pour les mats, des outils comme les piolets ou encore les cannes à pêche.

Éviter les grands terrains plats et en hauteur

Toutes les étendues telles que les plans d’eau, les terrains de sport ou les champs peuvent s’avérer risquées. Il en va de même pour les montagnes et les collines, toutes les zones qui se trouvent en hauteur.

Si cela ne concerne que 3 à 5% des accidents, la foudre peut donc frapper directement une personne. Mais un éclair peut également traverser le sol et toucher des personnes «jusqu’à 30 mètres du point d’impact», explique MétéoSuisse sur son blog.

En cause, la «tension de pas», qui fait qu’une personne ayant les deux pieds posés au sol devient un conducteur d’électricité. Pour éviter cette conséquence, il faut alors garder les pieds joints. Le fait de courir peut être salvateur, comme pour un footballeur russe il y a trois ans (voir la vidéo ci-dessus). Avoir un pied en l’air lui avait permis de s’en sortir vivant.

Adopter la position de «l’œuf»

En randonnée par exemple, il est possible que l’orage arrive très vite et qu’il ne soit pas possible de se mettre à l’abri. Il faut alors «faire l’œuf». L’idée est de se mettre accroupi, les pieds joints, avec les bras qui entourent les jambes pliées.

Même chose si l’on se trouve en bateau. Il est conseillé de se tenir accroupi au fond de la même manière, tout en restant éloigné du mat et des parties métalliques de l’embarcation.

Joel Espi est journaliste à la rubrique suisse. Il a couvert durant plus de dix ans l'actualité vaudoise et romande. Il a travaillé à 20 minutes, La Télé ou encore Radio Chablais. Plus d'infos

