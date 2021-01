L’enseignement privé touché par le Covid – Cinq classes de l’école Brechbühl basculent dans l’enseignement à distance Quatre enseignants et une quinzaine d’enfants ont été testés positifs dans cet établissement primaire. Sophie Simon

L’école privée Brechbühl, située dans le quartier de l’église russe, a basculé dans l’enseignement à distance jeudi pour les classes concernées. Lucien Fortunati

L’école privée Brechbühl, située dans le quartier de l’église russe, est touchée par l’épidémie, a appris la «Tribune de Genève». Au sein de l’établissement primaire, quatre enseignants et une quinzaine d’enfants ont été testés positifs, comme nous le confirme Laurence Piacentini, présidente du comité de l’école. «Nous avions anticipé cette possibilité et avions investi dans un serveur et du matériel informatique. Nous avons donc basculé dans l’enseignement à distance jeudi pour les classes concernées, les 4 à 8 P. Nous avons la chance d’être une petite école, donc nous sommes très flexibles.»