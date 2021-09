Manifestation – Cinq cents personnes ont marché pour la paix en Afghanistan Le Comité des jeunes afghanes et afghans de Suisse a organisé ce samedi après-midi une manifestation de solidarité avec le peuple afghan. Émotion et revendications à la clé. Laurence Bezaguet Grobet

Genève, le 4 septembre 2021.

Quai Wilson. Manifestation de soutien à la situation actuelle en Afghanistan. PIERRE ALBOUY

Depuis la prise de Kaboul par les talibans, le 15 août dernier, la situation en Afghanistan est plus que critique. Et alors que la population sur place se bat pour survivre et résister aux attentats, le Comité des jeunes afghanes et afghans de Suisse a organisé ce samedi après-midi – avec le soutien d’organisations suisses et de partis politiques genevois – une manifestation de solidarité envers le peuple afghan; le cortège a relié le Palais Wilson à la place des Nations. Avec une grosse attente sur l’engagement diplomatique et humanitaire de la communauté internationale et du Conseil fédéral: «Nous demandons aux autorités suisses une politique d’immigration plus ouverte et flexible vis-à-vis des réfugiés en provenance d’Afghanistan. L’injustice faite par le passé ne doit pas se répéter. Les Afghans gardent tous en mémoire les nombreuses violations des droits humains, la politique d’isolation et les sanctions internationales dont ils ont été les premières victimes.»