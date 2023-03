Ville de Lancy – Cinq ateliers d’artistes au concours Dans le futur quartier de Surville, des arcades de 25 à 30 m² seront attribuées à cinq projets artistiques dans les domaines des arts plastiques, du théâtre et de la performance. Léa Frischknecht

Myriam Boussina, cheffe du Service de la culture et de la communication de Lancy. ALAIN GROSCLAUDE

Bonne nouvelle pour les artistes: la Ville de Lancy annonce mettre cinq arcades au concours dans un immeuble du nouveau quartier de Surville. Le but? Aider de jeunes artistes qui peinent à se lancer tout en créant du lien et de la vie dans un quartier naissant. Une démarche expliquée par Myriam Boussina, cheffe du Service de la culture et de la communication