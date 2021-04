Fausses alertes à la bombe – Cinq apprentis sont sanctionnés par une exclusion définitive Trois hommes et deux femmes suspectés dans des affaires de fausses alertes à la bombe sont exclus de leurs établissements, après avoir avoué leur implication. Jérôme Cachin DÉVELOPPEMENT SUIT

Aux abords de l’EPCL lors d’une des alertes à la bombe, fin mars. DR

Cinq apprentis ont été exclus définitivement par les directions de l’École professionnelle et commerciale de Lausanne (EPCL) et du Centre d’enseignement professionnel de Morges (CEPM). Ils sont suspectés d’avoir commis des fausses alertes à la bombe, annoncent les autorités vaudoises ce matin. Il s’agit de deux femmes de 19 et 24 ans, ainsi que de trois hommes de 20 et 21 ans.

Les cinq personnes sont impliquées «à des degrés divers» dans trois cas résolus par les enquêteurs, à l’EPCL, au CEPM, ainsi qu’au Centre d’orientation et de formation professionnelles (COFOP). Trois des cinq ont été libérés durant la semaine après un mois de détention provisoire. Les deux autres restent en détention. Un sixième suspect, un homme de 23 ans, est aussi détenu. Il nie la fausse alerte qui lui est reprochée mais «des éléments techniques le mettent en cause».

Ces exclusions définitives sont les sanctions maximales prévues par la loi. Elles ont été prononcées «avec l’appui de la Direction générale de l’enseignement post obligatoire» et elles «sanctionnent un comportement inacceptable», indique le communiqué. Cependant, les directions peuvent réexaminer leurs décisions «notamment si des faits nouveaux sont invoqués, en lien par exemple avec la procédure pénale».

Plusieurs autres délits sont reprochés à une partie des suspects. La police évoque des affaires de «vols, recel, pornographie, stupéfiants et infractions graves à la Loi sur la circulation routière».

Rappelons qu’entre le 27 janvier et le 20 avril, 19 alertes à la bombe, toutes fausses, ont provoqué des évacuations de bâtiments et d’importantes interventions de la police. Outre les quatre établissements pour lesquels des cas ont été résolus, il s’agit de l’EPSIC (Ecole professionnelle de Lausanne), des gymnases de Beaulieu (Lausanne), de Morges et de Renens.

Sur le plan de l’enquête, une «task force» a été mise en place sous l’autorités de plusieurs procureurs. Elle est composée de 12 enquêteurs issus de la Police judiciaire de Lausanne et de la Police de sûreté vaudoise qui travaillent «de concert dans des locaux communs», indique le communiqué des autorités. Les suspects risquent jusqu’à 3 ans de prison ou une peine pécuniaire pour une alerte, ou jusqu’à 4 ans et demi pour plusieurs alertes.

Un quatrième cas, celui du Collège de Chavannes-près-Renens a été résolu plus facilement puisque les auteurs, deux mineurs de 11 et 12 ans, s’étaient spontanément dénoncés.

(Développement suit)

