Animation en plein air – CinéTransat, une tradition estivale qui perdure depuis 26 ans Des films du monde entier sont projetés à la Perle du Lac depuis 1997. Cette expérience conviviale et immersive sous les étoiles reste très prisée. Nils Gauderlot

Vue sur CinéTransat depuis le haut du parc de la Perle du Lac. NILS GAUDERLOT

Le parc de la Perle du Lac n’en finit pas d’attirer les cinéphiles en été. Depuis le 13 juillet et jusqu’au 20 août, le traditionnel CinéTransat en plein air propose des projections de films du monde entier. L’entrée est gratuite et des transats sont disponibles à la location tous les soirs de projection dès 19 h pour 5 francs, payables en cash ou par Twint.

La «Tribune de Genève» était présente lors de la diffusion de «La Nouvelle Guerre des boutons», réalisé par Christophe Barratier («Les Choristes») et mettant en vedette Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad et Gérard Jugnot. Le public de CinéTransat n’a pas d’âge, certains ont la vingtaine, d’autres sont grands-parents. Lucia y vient depuis presque dix ans, séduite par l’ambiance conviviale et détendue qui règne sur cette tradition cinéphile genevoise depuis 1997.

Échanges entre cinéphiles

Installé au bord du lac pour profiter d’un bon film sous les étoiles, Antoine raconte, quant à lui, avoir vécu une expérience mémorable quelques années en arrière en revoyant ici son film préféré, «Into the Wild». Si certains soulignent les éléments qui font de CinéTransat un événement unique, telle la localisation au bord de l’eau, d’autres émettent le souhait de voir davantage de vieux classiques et de films cultes à l’avenir, pour enrichir leur expérience cinématographique.

«Cet événement reste une occasion unique de rassembler et d’échanger avec des passionnés après les projections.» Marie

Concernant l’organisation, tout est bien pensé pour offrir une soirée agréable, même en cas d’imprévu météorologique, avec une date de remplacement pour les projections annulées. Seul le peu de restauration sur place pourrait décourager certains. Or, nombreux préfèrent venir avec leurs propres victuailles partagées sur des nappes de fortune. Nicolas a fait de CinéTransat une tradition estivale incontournable, revenant trois ou quatre fois chaque été. Cet événement reste une occasion unique de rassembler, comme l’observe Aurélie, qui témoigne de la facilité à échanger avec des passionnés après les projections.

Film du soir, «La Nouvelle Guerre des boutons» évoque à Marie un sentiment de nostalgie et de réminiscence de ses années de jeunesse, qui l’a amenée à assister à cette nouvelle adaptation après avoir lu le livre étant enfant. Jean pense, lui, que regarder ce film en plein air apportera une dimension immersive supplémentaire à son visionnage, étant donné que cette histoire, qui prend place durant la Seconde Guerre mondiale, se déroule partiellement dans la nature.

Samedi à 21 h 29: soirée «choréoké». Dimanche à 21 h 28: «Woman at War»

