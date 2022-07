Six semaines de projections gratuites – CinéTransat revient se faire une toile à la belle étoile La manifestation reprend ses quartiers au parc de la Perle du Lac. Films cultes, découvertes, courts métrages et animations. Philippe Muri

Du 14 juillet au 21 août, plus d’une vingtaine de soirées à l’affiche de CinéTransat. CINETRANSAT

C’est reparti comme à la belle époque. Après une édition 2020 annulée et un concept revu et corrigé l’an dernier en raison des restrictions Covid, CinéTransat reprend ses quartiers au parc de la Perle du Lac. Dès ce jeudi 14 juillet et pendant six semaines, soit jusqu’au dimanche 21 août, la manifestation propose des projections gratuites, en plein air, précédées par différentes animations. Au programme, des films cultes des années 80 et 90, des découvertes cinéphiliques européennes, asiatiques ou d’Amérique latine. Sans oublier les incontournables soirées courts métrages et choréoké.

Pas de chichis

Le principe de cette 13e édition reste celui qui a fait le succès depuis 2009 d’un des rendez-vous estivaux les plus prisés du canton. Pas de chichis à CinéTransat. On se pointe seul ou en groupe, avec ou sans pique-nique, pour visionner force pépites à la nuit tombée. Des chaises longues (en nombre limité) permettent de s’installer confortablement. On peut aussi se poser à même le sol, ou amener son propre siège.

CinéTransat retrouve la Perle du Lac. Pour un bain de foule? CINETRANSAT

Le film projeté, lui, constitue un excellent prétexte pour partager ensemble des émotions. Rien n’interdit de commenter l’action en cours, de siffler, de chanter ou d’applaudir. Ambiance garantie sous les étoiles. Loin des jauges de 250 à 300 personnes imposées l’an dernier par les limitations sanitaires liées à la pandémie, la Perle du Lac entend bien rassembler à nouveau la grande foule.

Concours de pique-nique

Dès 19h, à l’ouverture de la buvette, les spectateurs sont invités à prendre part à différents jeux et animations. Le must? Se mettre en scène dans un décor rappelant une scène mythique d’un film. Des accessoires et des costumes sont à disposition. Autre incontournable: le concours de pique-nique thématique. Ce samedi, à l’occasion de la projection de «Free Willy» (1993), tout tournera autour de l’eau. Nappe, ustensiles, aliments, il s’agira de se distinguer pour séduire le jury de CinéTransat.

Pique-nique thématique sur le thème de la Suisse, en 2018. CINETRANSAT

L’illustrateur genevois Reto Crameri signe l’affiche invitant à se rendre au bord du lac. Joli dessin, mêlant harmonieusement les idées d’eau, de ciel, de pellicule, de tapis rouge et de chaises longues. Les visuels sont ceux de l’édition 2021, mais avec d’autres coloris. À propos d’affiche, CinéTransat débute ce jeudi avec la projection de «Ferris Bueller’s Day Off» (1986), avec Matthew Broderick. Vendredi, place au «Tout Nouveau Testament», de Jaco Van Dormael (2015). Où l’on découvrira que Dieu existe, qu’il habite à Bruxelles et qu’il s’agit en fait de Benoît Poelvoorde…

