Sublimes vilaines – Cinéma: La revanche des méchantes En attendant le retour, annoncé en mai 2021, de Cruella au cinéma, faisons une incursion dans l’univers impitoyable des méchantes fabuleuses sur pellicule avec l’historien du cinéma Charles-Antoine Courcoux. Un régal! Alexandre Lanz

Emma Stone interprète «Cruella» dans le nouveau film de Disney qui sera à l’affiche dès le mois de mai. Twitter/Walt Disney Studios

La nouvelle série britannique «The One» débarquait sur Netflix en mars 2021. PDG et fondatrice d’une agence de rencontre, Rebecca Webb fait la promesse à qui le souhaite de trouver l’âme sœur grâce à l’ADN. Dès le premier épisode, on décèle un truc qui cloche dans les yeux de Rebecca. Tirée à quatre épingles dans son costume clair, chevelure foncée savamment rassemblée en un chignon inspirant rigueur et contrôle, son allure glamour ne dissimule pas sa face sombre. Mieux, cette silhouette parfaitement stylisée met en lumière les travers d’une femme dangereuse, pétrie d’ambition. Fatale, littéralement. Incarnée par l’actrice Hannah Ware, l’antagoniste renoue voluptueusement avec la tradition des méchantes à l’écran. En anglais, on parle de «villains», une catégorie souvent réservée aux personnages masculins: The Joker, Hannibal Lecter, Dark Vador, on en jette encore?