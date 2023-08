Cinéma genevois historique – Les travaux de sécurisation

du Plaza avancent favorablement Les dommages sont certes très importants, mais moins dramatiques que ce qui pouvait être craint, informe la Fondation Plaza. Laurence Bezaguet

L’incendie dans le bâtiment de l’ancien cinéma historique genevois Le Plaza, à Chantepoulet. IRINA POPA

L’incendie du Plaza du week-end dernier a provoqué un beau petchi à Chantepoulet. Mais il en a surtout ému plus d’un. Dessiné par Marc J. Saugey en 1952, le bâtiment désormais classé était en pleins travaux… Pour rappel, ce cinéma historique est en cours de rénovation pour faire place fin 2025 à un centre culturel qui réunira autour du ciné une salle immersive, des espaces d’exposition, une bibliothèque-librairie, un bar-glacier, une brasserie et un hôtel-cinéma (!). C’est le bureau d’architectes genevois FdMP qui a été choisi pour réaliser cet ambitieux projet.

Pour l’heure, l’urgence est de faire face aux dégâts causés par le sinistre. Objectif prioritaire: sécuriser la charpente métallique du bâtiment. «Dès la maîtrise du feu par les pompiers du SIS, les architectes et les ingénieurs ont travaillé sans relâche depuis dimanche pour concevoir diverses solutions permettant la sécurisation de la salle de cinéma classée au patrimoine, peut-on lire dans un communiqué de la Fondation Plaza. Le toit étant très fragilisé, une entreprise de travaux acrobatiques a, dans un premier temps, tiré des lignes de vie entre les bâtiments voisins afin de permettre aux «ouvriers alpinistes» de dégager les poutres en aluminium de la charpente et préciser l’étendue du sinistre.»

Efficacité des pompiers

Et la fondation a quelques raisons d’espérer: les diagnostics réalisés, complétés par un examen de l’intérieur de la salle à l’aide de drones, confirment «des dommages certes très importants, mais moins dramatiques que ce qui pouvait être craint!» Deux des poutres porteuses sont en effet intègres, deux sont sérieusement endommagées et deux nécessitaient une intervention urgente.

Cette «bonne nouvelle» tient certainement de l’intervention efficace des hommes du feu. Par ailleurs, la dépollution liée aux peintures anciennes (plomb) et le désamiantage avaient déjà été réalisés en mai dernier. «Tous les déchets, les débris de chantiers consécutifs à l’incendie ont été cependant une nouvelle fois analysés en laboratoire en début de semaine et il a été confirmé qu’il n’y avait plus de substances toxiques sur le chantier», indique encore la Fondation Plaza.

«D’autres phases de travaux sensibles interviendront au cours des prochaines semaines, mais cette étape décisive de sécurisation nous permet d’envisager la renaissance du Plaza avec déjà plus de confiance.» La Fondation Plaza

L’installation de la superstructure, en cours, nécessite le transport exceptionnel d’un bras de grue de 30 mètres qui servira de poutre porteuse pour l’ensemble de la charpente jusqu’à sa rénovation définitive. Pour ce faire, la rue du Cendrier sera fermée à la circulation depuis la rue de Chantepoulet jusqu’à vendredi minuit.

La Fondation Plaza remercie la population pour sa compréhension pour les désagréments causés par ces travaux, ainsi que l’ensemble des équipes d’architectes, d’ingénieurs et les diverses entreprises pour leur mobilisation dans ce moment de crise: «La bonne marche de ces travaux de sécurisation d’urgence constitue un premier soulagement. D’autres phases de travaux sensibles interviendront au cours des prochaines semaines, mais cette étape décisive de sécurisation nous permet d’envisager la renaissance du Plaza avec déjà plus de confiance.»

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.