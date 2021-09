Sortie cinéma – Sean Penn vers un second souffle En perte de crédibilité ces dernières années, le «bad boy» de Hollywood revient avec le touchant «Flag Day». Et démontre qu’il sait toujours filmer les émotions vraies. Jean-Philippe Bernard

Entre deux beuveries et divers caprices, Sean Penn a tout de même tourné dans quelques films indispensables! Lionel Hahn/Getty Images

Il fut un temps où son nom suffisait à faire se lever les foules attirées par son aura sulfureuse. Aujourd’hui, ses admirateurs ne sont guère nombreux. Il est vrai qu’il faut un sacré moral pour croire encore en Sean Penn. Depuis dix ans et sa performance dans «The Tree of Life» de Terrence Malick, l’acteur n’a pas tourné grand-chose de mémorable. Pire, en 2016, il s’est sabordé de manière spectaculaire sur la Croisette en présentant «The Last Face», drame humanitaire romantique (avec Charlize Theron et Javier Bardem) complètement à côté de la plaque, sur fond de guerre civile en Afrique de l’Ouest.