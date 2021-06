Cinéma – Avec «Tides», la Suisse colonise la planète du fantastique Le projet ambitieux et convaincant du réalisateur bâlois Tim Fehlbaum est projeté au NIFFF dans le cadre de la compétition internationale. Jean-Philippe Bernard

Blake (Nora Arnezeder) est l’unique survivante de la mission «Ulysse II» envoyée sur la Terre depuis la planète Kepler 209 pour voir si la vie sur la planète bleue peut à nouveau être possible pour les humains… Constantin Film/BerghausWöbke/Gordon Timpen, SMPSP

Après un an de sommeil forcé, le rideau se lève à nouveau du côté de Neuchâtel. Le NIFFF, la fête internationale du cinéma fantastique, est de retour pour le plus grand bonheur d’un public jeune (60% des spectateurs ont moins de 34 ans) qui sait mette une ambiance incomparable dans les salles. Durant une semaine, la manifestation va proposer le meilleur du cinéma fantastique, horrifique et radical. Souvent à la traîne dans ces domaines, la Suisse va frapper fort cette année avec la première de «Tides», une ambitieuse fresque d’anticipation, taillée davantage pour l’écran large que pour les plateformes VOD.