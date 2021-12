Encre bleue – Cinéma au bord de l’eau Opinion Julie

Se faire une toile en plein air, ce n’est plus vraiment de saison, me direz-vous. Et pourtant! Il suffit de bien se couvrir, de pousser la promenade, Rive droite, jusqu’à la jetée des Pâquis. La séance peut commencer.

«Clap sur Léman» se découvre sur le mur d’enceinte des Bains. Les cinéphiles ne verront pas là une projection mais une présentation d’une dizaine de films qui ont eu pour paysage le lac de Genève. Ou le Léman, selon où l’on se place…

Bon nombre de réalisateurs d’ici et d’ailleurs ont planté leurs caméras près de notre plan d’eau pour y tourner quelques scènes. Jean-Luc Godard bien sûr, mais aussi Claude Chabrol, Luciano Visconti ou Peter Ustinov, chacun faisant tourner dans ce décor de rêve des stars qui ont fait tourner la tête à plus d’une ou d’un.

Dans le froid de décembre, la photo qui fait manifestement le plus sensation est celle de Brigitte Bardot dans la rade, en 1962. Une scène tirée du film «Vie privée» de Louis Malle, avec Marcello Mastroianni. La blonde sirène boude, allongée en maillot de bain bleu ciel dans une barque. Puis les images voisines la montrent resplendissante, pilotant un petit bateau à moteur, sur fond de Jet d’eau. «L’amour est enfant de Genève», c’est bien connu!

Michel Simon s’affiche un brin moins glamour mais toujours aussi géant dans «La vocation d’André Carel» (1925) évoquant la vie des bacounis sur le lac au début du siècle passé. Défilent encore sous nos yeux les bobines de Romy Schneider, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert ou Jacques Dutronc, avec pour cadre les eaux du bleu Léman.

Et dans «L’inconnu de Shandigor», une parodie de film d’espionnage réalisée en partie sur place par Jean-Louis Roy, Howard Vernon se balade, flingue à la main, entre les cabines des Bains.

Brrr… Mais non, Julie, c’est du cinéma!

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.