L’hiver au soleil – Cima et catalogna, ces sombres héros de l’amer Après les fêtes, votre foie appréciera ces légumes pour leur amertume. À condition de la dompter. Conseils et recettes sur des produits hors du commun. Fedele Mendicino

Stéphane Husson présente la cima di rapa qui borde le stand de Benoît primeurs. FEDELE MENDICINO

De prime abord, la cima di rapa et la catalogna n’ont rien de très engageant: la première, de la famille des raves, sent le soufre à la cuisson, diffusant dans la cuisine une odeur de chou déprimant comme un dimanche pluvieux. Et tentez donc de planter vos crocs dans une feuille dentelée de la seconde, une sorte de chicorée, et vos gencives se retrousseront fissa sous l’effet crispant de son amertume.