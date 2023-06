Santé publique à Genève – Cigarette prohibée dans les espaces publics: c’est parti! Le règlement est censé être pionnier en Suisse. Mais les communes genevoises sont loin d’être prêtes pour l’appliquer. Emilien Ghidoni

Il sera toujours possible de fumer des cigarettes sur les trottoirs. LUCIEN FORTUNATI

Dès ce jeudi, plus question d’allumer une cigarette dans de nombreux espaces publics genevois en plein air. Un changement législatif proscrit par exemple de fumer aux abords des pataugeoires et des aires de jeu, ainsi que dans un rayon de 9 mètres autour de ces lieux. La loi était attendue depuis plus d’un an. Mais son application s’annonce difficile pour les communes, qui ont jusqu’au 1er janvier prochain pour se mettre en conformité.