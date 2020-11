Encre bleue – Ciao, maestro! Julie

Eric Bauer DR

Malgré les soutiens qu’elle reçoit ces jours de toutes parts, et qui la dopent, la Thune du Cœur se sent un peu orpheline. Un homme qui a beaucoup fait pour elle, et pour d’autres causes, s’en est allé, terrassé par un sale virus.

Eric Bauer, la crinière blanche et l’énergie contagieuse, était venu un jour me proposer un truc. Je l’avais souvent croisé sous différents chapiteaux, puisqu’il était comme moi amateur de cirque. Mais ce jour-là, il avait un autre projet en tête: celui d’organiser un Concert de l’An au profit de la Thune du Cœur, avec l’Ensemble instrumental romand qu’il dirigeait d’une baguette complice.

«Parce que, tu comprends, le 1er janvier, les gens ont soit la gueule de bois, soit la déprime, parce qu’il n’y a rien à faire! Alors avec mes supermusiciens qui sont toujours partants, on jouerait du Vivaldi, du Mozart, et puis des tangos. Des musiques qui rendent heureux! De quoi leur donner la pêche. Le même jour, dans l’après-midi, on donnerait un concert aux HUG, et on passerait là aussi le chapeau pour la Thune. Ça ferait bien grossir ton Jules!»

Bien vu, Eric. Et bien joué! Car les concerts ont eu lieu au temple de la Madeleine, puis à celui de Saint-Gervais. Des moments magiques. Chaleureux, à l’image de ce musicien qui avait le sens du partage. Et une tendresse pour les personnes tenues à l’écart des autres par la précarité, leur mode de vie ou la maladie.

Enfant, dans son Pays de Vaud, il allait déjà jouer de l’accordéon aux patients de l’hôpital du coin. Ce n’est pas pour rien qu’il a organisé pendant une vingtaine d’années à la salle Opéra des HUG des concerts de Noël mémorables et autres prestations musicales qui mettaient du baume au cœur des malades.

Ce grand monsieur est donc parti rejoindre Gardel, Haendel et tous les autres. Il nous manque déjà.

Et la Thune continue…!