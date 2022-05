Encre bleue – Ciao la cigarette Pour la Journée mondiale sans tabac, petit sondage à l’interne chez les anciens fumeurs qui ont réussi à lâcher la clope. Julie

PHILIPPE MAEDER

Journée mondiale sans tabac, aujourd’hui. En Suisse, 27% des plus de 15 ans fument. Par contre, on ne sait rien du nombre de gens qui ont arrêté. Et encore moins comment ils ont fait. Hypnose? Patch? Acupuncture? Force pure? Petit tour auprès de mes collègues ex-fumeurs.

Christian Maillard, de la rubrique sportive, raconte avoir abandonné la cigarette «le 1er janvier 2005 à la suite d’un pari avec ma fille, qui avait 5 ans». L’imprudent lui avait promis d’arrêter quand elle se débarrasserait de ses lolettes. Or un jour, sa fille lui annonce qu’elle a jeté toutes ses «lilettes». Bien obligé, Christian tient sa promesse. «Je mettais tous les jours entre cinq francs et dix francs – le prix d’un paquet – dans une tirelire.» Au bout d’une année, la famille a pu s’offrir des vacances. Il n’a jamais refumé depuis.

Pour Rocco Zacheo, critique musical, c’est l’application «arrêter de fumer» qui l’a motivé. «Elle me donnait en temps réel le décompte des cigarettes non fumées, l’argent non dépensé et les valeurs de santé que j’étais en train de restaurer (capacité pulmonaire, goût, rythme cardiaque, risque diminué de développer certaines pathologies).» Au début, il consulte 7-8 fois par jour son application. Cinq ans après avoir arrêté, il ne l’ouvre presque plus, mais elle est toujours sur son téléphone, comme un trophée qui ne cesse de grandir. «Je la garderai probablement toujours dans mon téléphone.»

Pascale Zimmermann, à la rubrique culturelle, évoque «la peur comme électrochoc très efficace» chez trois de ses connaissances, très gros fumeurs, qui ont arrêté de fumer du jour au lendemain, après un grave souci de santé. Tache suspecte au poumon pour l’un, infarctus pour l’autre, et décès d’un copain de chambre à l’hôpital pour le troisième.

Un autre collègue faisait des puzzles pour éviter de craquer.

Et vous, vous avez arrêté comment?



