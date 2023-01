1er jour : 12.11.23 - Départ de Genève – Doha (transit) - Johannesburg (nuit à bord)

2ème jour : 13.11.23 - Johannesburg – Victoria Falls

Accueil par votre traducteur privé francophone qui vous accompagnera tout au long du circuit et transfert pour votre lodge.

Croisière sur le Zambèze (anglophone et collective) accompagnés de votre traducteur. Les chutes s’étendent sur 1’700 mètres de largeur et 108 mètres de hauteur.

3ème jour : 14.11.23 - Victoria Falls

Tour guidé à pied (anglophone) accompagnés de votre traducteur.

Découverte d’un authentique village rural, à environ 20 kilomètres de Victoria Falls , pour découvrir la vie des villageois dans leurs tâches quotidiennes : les maisons, la culture des champs et vous aurez peut-être l’occasion de rencontrer le chef du village.

4ème jour : 15.11.23 - Victoria Falls – rivière Chobe

Transfert par la route jus qu’au parc National de Chobe, au Botswana, à une centaine de kilomètres des chutes Victoria et bordé par la rivière du même nom. Début d’après -midi libre.

Départ pour votre première activité en bateau sur la rivière Chobe à la découverte de ce magnifique parc qui se démarque par son immense densité d’animaux. En plus des buffles, des girafes, des antilopes, des lions, des hyènes et autres crocodiles et hippopotames, il abrite la plus grande concentration d’éléphants d’Afrique !

5ème jour : 16.11.23 - Parc National de Chobe

Safaris en 4X4, dans le parc national. Ici, les collines verdoyantes dominent les grandes plaines inondables et les safaris sont fabuleux.

6ème jour : 17.11.23 - Chobe – Delta de l’Okavango

Transfert vers l’aéroport de Kasane pour un vol en avion léger vers le Camp Xakanaxa.

Début d’après-midi libre pour profiter des lieux et « tea time ».

Safari en pirogue pour découvrir les paysages ; à pied dans la savane et sur les îles sauvages ou en véhicule 4x4 afin d’observer les animaux. Le delta est l’un des plus beaux sanctuaires sauvages d’Afrique Australe, offrant un habitat privilégié de lagunes, de plaines et de forêts de mopanes. Éléphants, impalas, lions, hyènes, zèbres, buffles, gnous, guépards, hippopotames et des milliers d’oiseaux s’épanouissent ici.

7ème et 8ème jours : 18 et 19.11.23 - Delta de l’Okavango

Le matin est le moment privilégié pour découvrir les animaux.

Début d’après-midi libre et départ pour la seconde activité de la journée après le « tea time ». Vous découvrez un environnement surprenant, véritable paradis aquatique composé d’îlots vierges émergeant au milieu de milliers de nénuphars, au coeur de l’une des régions les plus désertiques du continent.

9ème jour : 20.11.23 - Delta de l’Okavango - Makgadikgadi Pans

Départ pour un dernier safari (à reconfirmer selon l’heure du vol).

Transfert en avion léger vers la région du Makgadikgadi Pans.

Début d’après-midi libre pour vous détendre.

Safari: la région des déserts salins du Makgadikgadi couvre une superficie de plus de 12 000 km² et est la plus grande du genre dans le monde.

10ème jour : 21.11.23 - Makgadikgadi Pans

Découverte de la région. Vous pourrez observer les vestiges archéologiques d’un peuplement ancien le long des rivages de l’époque, ce qui permet de comprendre l’histoire de cette région aujourd’hui aride mais autrefois baignée par les eaux. Durant la saison sèche (d’avril à octobre), les paysages sont très secs, immenses, surréalistes et les animaux se concentrent le long de la rivière Boteti.

11ème jour : 22.11.23 - Makgadikgadi Pans – Maun – Johannesburg

Dernier safari aux aurores.

Transfert en avion léger vers l’aéroport de Maun.

Vol en direction de Johannesburg en début d’après-midi. Accueil francophone à l’aéroport de Johannesburg et assistance pour se rendre à l’hôtel juste à côté.

12ème jour : 23.11.23 - Johannesburg – Doha (transit) – Genève

(Nuit à bord).