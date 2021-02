Accident de ski – Chute mortelle d’un skieur de 13 ans à St-Stephan (BE) Un jeune skieur de 13 ans a été victime d’une chute mortelle à St-Stephan, dans le canton de Berne, jeudi après-midi.

Un jeune de 13 ans a fait une chute mortelle à St-Stephan (BE) (photo d’illustration). Keystone/AP Photo/Matthias Schrader

Un skieur de 13 ans, domicilié dans le canton de Berne, a été victime d’une chute mortelle à St-Stephan (BE) jeudi vers 16h20. Le déroulement de l’accident fait l’objet d’une enquête et la police a lancé un appel à témoins.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune skieur descendait la pente de Parwengesattel en direction de Lengebrand avec d’autres personnes. «Dans le secteur «Schwarzer Graben», il a franchi le bord de la piste pour des raisons encore à clarifier et a fait une chute de plusieurs mètres sur un coteau et heurté ensuite un groupe d’arbres, ont indiqué vendredi la police bernoise et le Ministère public régional Oberland.

Malgré les secours immédiats fournis sur place et le transport à l’hôpital en hélicoptère de la Rega, le jeune homme a succombé peu après à ses blessures.

ATS