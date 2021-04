Marché du travail – Chute de 20% des offres d’emploi en Suisse au 1er trimestre Avec la pandémie du Covid-19, la situation reste difficile sur le marché du travail.

En Suisse romande et au Tessin, le nombre d’offres d’emploi a bondi de 8% entre janvier et mars, contre un recul de 1% de l’autre côté de la Sarine. (photo d’archives) Keystone/Gaetan Bally

Malgré une reprise attendue en début d’année, la situation reste difficile sur le marché du travail en raison de la crise pandémique. Le nombre d’offres d’emploi a chuté d’un cinquième sur un an au premier trimestre, selon le Swiss Job Index d’Adecco.

Par rapport au quatrième partiel de 2020, une augmentation de 1% est constatée, indique jeudi le géant zurichois de l’intérim, qui collabore pour cet indice avec l’Université de Zurich.

En Suisse romande et au Tessin, le nombre d’offres d’emploi a bondi de 8% entre janvier et mars, contre un recul de 1% de l’autre côté de la Sarine. Cette différence régionale s’explique par un effet de base favorable, le coronavirus ayant affecté plus tôt et plus sévèrement la partie latine du pays en 2020.

Compétences sociales importantes

«Les entreprises affichent un cinquième d’emplois en moins au premier trimestre 2021 par rapport à l’année précédente, juste avant les premières restrictions. Dans le même temps, le taux de chômage ne s’est pas encore redressé par rapport au même mois de l’année dernière», souligne Monica Dell’Anna, directrice générale d’Adecco Suisse, citée dans le communiqué.

Le groupe zurichois affirme par ailleurs que les compétences sociales gagnent de plus en plus d’importance dans les critères d’offres d’emploi, à côté de l’expertise professionnelle et les connaissances techniques. Cela est particulièrement marqué dans le commerce et la vente ainsi que les postes de responsable, dont plus de 80% des offres mentionnent les compétences sociales.

ATS

