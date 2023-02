Passage sur l’aiguillage – Chute après une secousse: c’est aux CFF de casquer Selon un jugement récemment rendu public, l’ex-régie fédérale doit verser des dommages-intérêts lorsque quelqu’un se blesse dans un train qui secoue. Bernhard Kislig

Les CFF ont dû prendre en charge les frais médicaux, les frais de justice et l’indemnisation des parties. Urs Jaudas

Une femme âgée a dû passer d’un wagon à un autre afin de rejoindre sa place assise réservée. Or, pile à ce moment-là, le train a passé un aiguillage et la dame a chuté après une secousse. Elle est malencontreusement tombée sur le côté gauche et s’est brisé le col du fémur.