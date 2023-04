Avec une série baptisée «Transatlantique», produite par Netflix à hauteur de 30 millions de francs, les clichés océaniques défilent. Alors, naufrage du «Titanic», horizons du «Grand bleu»? Au fond, il y a surtout ces deux cinéastes inclassables. Après quelques films menés avec indépendance et culot, les voilà au service d’une entité qui aujourd’hui encore, reste mystérieuse. Algorithmes et statistiques en régulent la production, chacun des 230 millions d’abonnés étant scruté dans ses envies et rejets.

À l’heure des intelligences artificielles bluffantes, les détracteurs dénoncent la manipulation d’une hydre machiavélique. Netflix peut lancer un «Squid Game» à la cruauté coréenne sur le monde, faire passer un «Casa de papel» madrilène pour un braquage planétaire, brasser les codes et les cartes avec une finesse calculée. Ainsi, engager des auteurs de gros calibre, d’Alfonso Cuarón à Martin Scorsese, tout en gorgeant sa plateforme de feuilletons bon marché plus ordinaires. Même la crise économique n’a qu’à peine entravé la marche du géant.

Alors, que valent Chuat et Reymond à la pêche au gros? Dans ce Marseille au bord du gouffre nazi, le duo profite de la zone libre, glisse des facéties surréalistes de l’excentrique Max Ernst aux culbutes endiablées d’un jazzman africain. Dans ces moments vibre la griffe d’auteurs, toutes ces émotions auxquelles les cinéastes savent puiser, pudeur dramatique, grotesque décalé dans un pas de deux à la vie à la mort. Évidemment dans ces moments, surtout visibles dans les quatre premiers épisodes, «Transatlantique» s’envole, oublie un peu le cahier des charges.

Pour le reste, la série s’accroche avec noblesse à l’héroïsme, se détache de ces affreux nazis glaçants dans leurs uniformes, célèbre ceux qui s’en moquent. Sur un feuilleton consacré à la Seconde Guerre mondiale, thème si visité, cette vivacité de ton peut plaire. Les jeunes générations ciblées y trouveront peut-être, un message codé, écrit à l’encre sympathique en filigrane, qui donne envie d’aller relire «Indignez-vous», le testament de Stéphane Hessel, amant du héros. Peu orthodoxe, donc, indécelable avec des algorithmes. De la part de leur productrice Anna Winger, il fallait s’y attendre.

Cécile Lecoultre

